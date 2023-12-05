Şişli'de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'de beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, şüpheliler B.D.K. ve V.O.B'yi gözaltına aldı.



Yapılan çalışmada, erkek hemşire S.E'ye, B.D.K'ye tedavi uygulayacağı sırada V.O.B'nin eldivenini değiştirmesini söylediği, bunu üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu karşılıklı kavga yaşandığı belirlendi.



B.D.K. ve hasta yakını V.O.B. ile hemşire S.E. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi'ne üye bir grup sağlık çalışanı, meslektaşları ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgaya ilişkin basın açıklaması yaptı.



İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, sağlık çalışanının hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradığı belirterek, buna tepki gösterildi.

