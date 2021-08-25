Şişli'de hastaneden 250 bin liralık kanser ilacı çalındı

İstanbul'da hastaneden 250 bin liralık kanser ilacı çalan hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandı.



Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hastanenin camından ilaçların olduğu bölüme giren hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra dolaptaki kanser ilaçlarına yöneldi.

Bir süre ilaç dolabını açmaya çalışan hırsız, dolap kapağını kırarak kapıyı açtı. Yanında getirdiği çantaya ilaçları dolduran hırsız, etrafı önlükle sildikten sonra kaçtı.



GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ



Hastane görevlilerinin kanser ilaçlarının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede şüphelinin A.C.Ş olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

