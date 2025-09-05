Şişli'de iki noktada yangın çıkaran şüpheli yakalandı
İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Şişli'de iki ayrı noktadaki ağaçlık alanlarda yangın çıktı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıkardığı belirlendi.
Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı.
Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.
