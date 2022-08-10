İstanbul Şişli'de alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatılırken, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika borudaki doğalgazın boşalması beklendi. İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da ''Atık Su Bakım Onarım Çalışması'' sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.CADDE TRAFİĞE KAPATILDIPolis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.İGDAŞ görevlileri, vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklenildi.Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru, ekipler tarafından tamir edildi.