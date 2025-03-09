Şişli'de izinsiz gösteri ve yürüyüş yasağı

Sosyal medyada çeşitli sivil toplum kuruluşları Şişli'de izinsiz gösteri ve toplanma çağrısında bulundu. O çağrıya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada 9-10 ve 11 Mart tarihlerinde Şişli'de her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı duyuruldu.

Şişli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi’nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir.



Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.