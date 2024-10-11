Şişli'de kadın cinayeti: Eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İstanbul Şişli'de tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şişli'de kadın cinayeti: Eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta ikamet eden Yılmaz U. ile eşi Gülcan U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz U. eşini silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Gülcan U, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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