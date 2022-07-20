Şişli'de kaldığı otelde hayatını kaybeden kadın Rus model çıktı

Şişli'de kaldığı otelde ölen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı. Rus modelin şüpheli ölümü üzerine gözaltınan alınan F.K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı, ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öğrenildi.



Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi.

Otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın iddiaya göre çatıdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde kadının otele Aleksandra V. adına kayıt yaptırarak girdiği belirlendi.

Polis kadının gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ: ÇATIYA GİDİP KENDİNİ AŞAĞI ATTI



Olaydan sonra F.K. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

F.K. emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı, ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Rus modelin son anları güvenlik kameralarında

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan ülkesinde modellik yaptığı öğrenilen Sofia Olifranka'nın ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde Sofia Olifrenko'nun sendeleye sendeleye yürüdüğü ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.



EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem ve beni ileriye götüren her şey olduğunu, motivasyonum, yaşam motorum, başıma gelen en iyi şeydin. Ve şimdi sonsuza kadar gittin. Beni terk ettin. Burada gözyaşları içinde ve kırık bir kalple. Cennete hayırlı yolculuklar dilerim sevgili eşim" yazdı.

Sofia Olifrenko'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.