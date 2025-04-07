Şişli'de kanlı baskın: Maskeli saldırganlar biri hamile iki kişiyi öldürdü

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.



Maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu.



Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER



Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

