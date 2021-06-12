Şişli'de kavga ettikleri kişilere kurşun yağdırdılar; oğlunu parka götüren baba öldü

Olay, saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motosikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.



YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI



Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KARATEN, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDU



Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.