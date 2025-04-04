Şişli'de kent lokantaları 7 Nisan'da hizmete başlayacak

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, lokantaların malzeme tedariğinin yapılmaması nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.



İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı belirtilerek, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulunuldu.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir." ifadelerini kullandı.



Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şişli'de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları, yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izlediklerini" belirtti. Mustafa Demir, şunları kaydetti:



"Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız."