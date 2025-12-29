Şişli'de korku dolu anlar. Evinin yandığını görüp sinir krizi geçirdi
29.12.2025 16:19
AA
İstanbul Şişli'de iki katlı binada sobadan dolayı yangın çıktı. Ev sahibi kadın evinin yandığını görünce fenalaştı.
Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Marsık Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Dairesinde hasar oluşan astım hastası kadın evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Ev sahibi kadın, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
İlk belirlemelere göre, yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.