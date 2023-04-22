Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı

İstanbul Şişli'de bir otomobil yandı.

Harbiye Caddesi üzerinde saat 02.00'de meydana gelen olaydan seyir halindeki seyir halinde bulunan ve içerisinde 4 kişinin olduğu 34 UA 7550 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Otomobildekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otomobili tamamen sardı.