Şişli’de Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Güvenlik görevlisi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy istasyonunda çıktı. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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