Şişli'de motosiklet kazası

İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Mahallesi Süleyman Nazif Sokak’ta meydana gelen kazada hızla ara sokaktan çıkan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen başka bir motosiklete çarptı.
Kazada iki motosiklet sürücüsü yola savruldu. Hafif yaralanan iki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, ara sokaktan çıkan motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklete çarptığı anlar görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücülere vatandaşlar yardım ediyor.
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