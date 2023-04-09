Şişli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

İstanbul'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı’ndan Şişli istikametine giden otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın ardından devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak araçtan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi
Yaralılar ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.