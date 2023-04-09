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Şişli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

İstanbul Şişli'de otomobil refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı’ndan Şişli istikametine giden otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın ardından devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak araçtan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi

Şişli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı - 1

Yaralılar ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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