Şişli'de otomobil yayalara çarptı. Yaralılar var
17.12.2025 16:37
Son Güncelleme: 17.12.2025 17:33
DHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde ters yöne girdiği iddia edilen bir otomobil sürücüsü, önce motosiklete ardından da yaya geçidindekilere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.
Otomobil önce motosiklete ardından da yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.