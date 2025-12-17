Şişli'de otomobil yayalara çarptı. Yaralılar var

İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.

Otomobil önce motosiklete ardından da yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.