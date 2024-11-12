Şişli'de park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra cipini bırakıp kaçtı
İstanbul Şişli'de bir sürücünün, aracıyla park halindeki 5 araca çarpması kamera ile görüntülendi.
Paşa Mahallesi 2. Hakan Sokak'a 7 Kasım'da gece saatlerinde gelen, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, ciple park halindeki 5 araca çarptı.
Sürücü, aracıyla manevra yapmaya çalışırken bir otomobile birkaç kez daha çarptıktan sonra arabadan indi.
Sürücü yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, cipin çarptığı araçlarda hasar oluştu.
Sürücünün bıraktığı cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışması sürüyor.
Bu arada, sürücünün park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerası ve vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kaza anları ve sürücünün bir araca defalarca çarpması yer aldı.
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