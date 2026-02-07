Şişli'de plazaya saldıran beş şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'deki bir plazaya silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Olay 27 Ocak'ta Esentepe'de yaşanmıştı. Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlemişti.

Saldırganlar binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edilmişti.

ARABA SULTANGAZİ'DE BULUNDU

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi.

LÜKS OTOMOBİLİN PLAKASI SAHTE ÇIKTI

Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler iki ruhsatsız tabanca, kalaşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca beş litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

OTELDE YAKALANDILAR

Çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaya karışan beş kişinin, Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi.

Otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.