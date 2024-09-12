Şişli’de polis aracı kaldırımdaki iki kadına çarptı: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Kaza, 10 Eylül tarihinde Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı.

Ergül Kaya'nın ağır şekilde yaralandığı kazada, Ayşegül Tufan ise hafif şekilde yaralanmıştı. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazayı yapan polis memuru ise gözaltına alındı.