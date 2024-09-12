Şişli’de polis aracı kaldırımdaki iki kadına çarptı: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de manevra yapan polis aracı, kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergül Kaya, yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise durumu ağır. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli’de polis aracı kaldırımdaki iki kadına çarptı: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Kaza, 10 Eylül tarihinde Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı.

Ergül Kaya'nın ağır şekilde yaralandığı kazada, Ayşegül Tufan ise hafif şekilde yaralanmıştı. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazayı yapan polis memuru ise gözaltına alındı. 

KAZA ANI KAMERADA

memurunun kaldırımda yürüyen iki kadına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde polis aracının geri manevra yaparak iki kadına çarptığı, ardından vatandaşların olay yerinde toplandığı görülüyor.

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