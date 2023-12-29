Şişli’de polisten yılbaşı denetimi

Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kadınlara ve çocuklara yönelik Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için KADES Bilgilendirme çalışması yaptı.