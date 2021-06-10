Şişli'de poşetten 6 adet Covid-19 aşısı çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, polislerin şüphe üzerine durdurdukları şahsın elindeki poşetten 6 adet Covid-19 aşısı çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA 10.06.2021 - 13:24

Şişli'de poşetten 6 adet Covid-19 aşısı çıktı

İlişkili Haberler

Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

İstanbul'da Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu.

K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak corona virüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. K.D. gözaltına alındı.

İLACI SATIN ALMAK İSTEDİ

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...