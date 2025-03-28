Şişli'de protestoculara müdahale: 100'den fazla eylemci gözaltında

İstanbul'da dün akşam Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinde toplanan ve Maçka Parkı'na yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üç avukat da var.



İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada "Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirirken gözaltına alınmaları kabul edilemez." denildi.



Protestoları takip eden Evrensel Gazetesi Muhabiri Nisa Sude Demirel de gözaltına alındı.

