Şişli'de sağlıkta şiddete protesto

Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın dövülmesi meslektaşlarınca protesto edildi.

Şişli'de sağlıkta şiddete protesto
İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırı

İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırı

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Şişli'de hastanede bir doktora saldırı meslektaşlarınca protesto edildi.

Hastanenin önünde yapılan eyleme, sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları katıldı.

Sağlıkta şiddetin son bulması talep edilen eylemde konuşan saldırıya uğrayan doktorun babası Nevzat Yazıcı, üç çocuğunun tıp, eczacılık ve hukuk bölümlerinde eğitim gördüğünü söyledi.

Yazıcı, zor şartlarda yetiştirdiği çocuklarının "şehir eşkıyalığına" maruz kalmasını istemediğini belirtti.

Oğlunun çok üzücü bir olaya maruz kaldığını, darp nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Yazıcı, konusunda, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Doktor Mertcan Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklanırken Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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