Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı

İstanbul'da turist olduğu iddia edilen kişi, ramazan davulcusuna saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist daha sonra davulcuya tekme atarak kovaladı.

DHA 28.04.2021 - 11:37

Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı

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İstanbul'da turist olduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi, sahur vakti ramazan davulcusuna saldırdı.

Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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