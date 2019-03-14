İstanbul Şişli'de, dün saat 03.30 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi’nde, İstanbul Şişli'de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin'in afişleri yırtıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
YANLIŞ AFİŞLERİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A.’nın, çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söylediği öğrenildi. 7 şüpheliye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak para cezası verildiği belirtildi.