Şişli'de sevgili dehşeti: Sokak ortasında öldürdü
İstanbul'un Şişli ilçesinde sokak ortasında kadın cinayeti yaşandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken katil, aynı silahla kendini kafasına sıkarak ağır yaralandı.
Şişli Ergenekon Mahallesi'nde 30 yaşındaki İzzet Alver, sevgilisi 45 yaşındaki Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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