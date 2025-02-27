Şişli'de sevgili dehşeti: Sokak ortasında öldürdü

Şişli Ergenekon Mahallesi'nde 30 yaşındaki İzzet Alver, sevgilisi 45 yaşındaki Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



