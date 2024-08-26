Şişli'de silahlı "gürültü" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şişli'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şişli'de silahlı "gürültü" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kuştepe Mahallesi'ndeki evinde İsmet Sezişli, dün sokakta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle bir grubu uyardı. Gruptakilerden E.C.E'nin bağırarak karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesiyle Sezişli, silahıyla sokağa inerken, E.C.E. de evinden pompalı tüfeğini aldı.

Birbirlerine ve pompalı tüfekle ateş açan E.C.E. ile Sezişli çıkan çatışmada yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sezişli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden E.C.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap, silahlı kavgada hayatını kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Dışişleri, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı!

Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı!

18 yaşındaki Mertcan'ın şüpheli ölümü

18 yaşındaki Mertcan'ın şüpheli ölümü

Trafikte önünü kesip omzundan vurdular

Trafikte önünü kesip omzundan vurdular

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...