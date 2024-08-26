Şişli'de silahlı "gürültü" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kuştepe Mahallesi'ndeki evinde İsmet Sezişli, dün sokakta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle bir grubu uyardı. Gruptakilerden E.C.E'nin bağırarak karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesiyle Sezişli, silahıyla sokağa inerken, E.C.E. de evinden pompalı tüfeğini aldı.



Birbirlerine silah ve pompalı tüfekle ateş açan E.C.E. ile Sezişli çıkan çatışmada yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sezişli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Kendi imkanlarıyla hastaneye giden E.C.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.