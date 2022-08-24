Şişli’de silahlı kavga: Biri ağır iki yaralı

Şişli’de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.



Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta bulunan kahvehanede, üç kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer iki kişiye silahla ateş etti. Ateş açılanlardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer kişiyi evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.



Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

