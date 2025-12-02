Şişli'de sokakta silahlı saldırı

Şişli'de bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Olay, Eskişehir Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şüpheli Akağalar Caddesi üzerinde gördüğü kişiye silahla atış açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri saldırının düzenlendiği olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan saldırı hakkında bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.



Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.