İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan vatandaş, hareketsiz yatan birini gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şişli'de şüpheli ölüm
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Şişli'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu.
İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan vatandaş, hareketsiz yatan birini gördü.