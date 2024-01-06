Şişli'de taksideki yolcunun açtığı kapıya çarpan moto kurye Oğuzhan Gezer öldü

"BİZ YİNE ÖLÜYORUZ AMA HİÇ KİMSE CEZA ALMIYOR"



Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Arkadaki motosikletlerimizin üzerinde Oğuzhan Gezer'in fotoğrafı var ama bizim motosikletlerimizin üzerindeki resimler sürekli değişiyor. Geçen hafta Feridun arkadaşımızın resmini taşıyorduk, ondan önceki hafta Yunus Emre kardeşimizin resmi vardı. Motosikletlerimizdeki resimler değişse de acımız değişmiyor, kaderimiz değişmiyor. Biz yine ölüyoruz, sakat kalıyoruz ama hiç kimse ceza almıyor. 2023 yılında 68 arkadaşımızı biz kaybettik. 2022 yılında bu sayı 58'idi. 2021'de 30'du. Her yıl katlanarak ölüyoruz ve bu bizim tespit edebildiğimiz rakamlar. Hala çok tehlikeli meslekler statüsünde değiliz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değil. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bizimle ilgili çalışma yapan bakanlıklara soruyoruz. Bizi çok tehlikeli meslekler arasına almanız için kaç ölüm istiyorsunuz. Kaç kere ölürsek biz tehlikeli meslekler arasına gireceğiz. Kaç kere ölürsek bu alan denetlenecek ve güvenli bir yaşam gelecek" şeklinde konuştu.

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