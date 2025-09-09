Şişli'de tur otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüste çıkan yangında alevler park halindeki 2 araca daha sıçradı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.