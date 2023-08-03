Şişli'de uyuşturucu kuryesi yakalandı

İstanbul Şişli'de şüphe üzerine durdurulan motosikletli bir kişi, uyuşturucu kuryesi çıktı. Motosikletin sepetinde gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan kurye tutuklandı.

Şişli'de uyuşturucu kuryesi yakalandı
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'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, motosikletli bir kişiyi durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, motosiklette arama yaptı.

İncelemeler sonucunda 41 parça satışa hazır 120 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

satıcılığı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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