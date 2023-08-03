Şişli'de uyuşturucu kuryesi yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, motosikletli bir kişiyi durdurdu.



Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, motosiklette arama yaptı.



İncelemeler sonucunda 41 parça satışa hazır 120 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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