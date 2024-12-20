Şişli’de yangın paniği: Alevler çatıyı sardı

Şişli’de bir binanın çatı katında yangın çıktı.



Yangın, saat 08.00 sıralarında Mahmutşevket Paşa Mahallesi’ndeki Çamözü Sokak üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.