Şişli’de yangın paniği: Alevler çatıyı sardı
İstanbul’un Şişli ilçesinder üç katlı bir binanın en üst katında soba yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sardığı yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Şişli’de bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Mahmutşevket Paşa Mahallesi’ndeki Çamözü Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Alevlerin çatıyı sardığı yangın anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
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