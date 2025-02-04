Şişli'de yangın: Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 08.30 sıralarında çıktı.



Yangın dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Binadaki dumanları fark eden apartman sakinleri yetkililere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Rasel Yanni'nin yangın sırasında evde bulunduğu tespit edildi.