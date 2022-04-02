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Şişli'de yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Şişli'de rüzgar nedeniyle yön tabelası direği yana doğru eğildi. Bu nedenle Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 11:13

Şişli'de yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

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Şişli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu, direğe müdahalede bulunulması için itfaiye ekipleri bekleniyor.

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