Şişli'de zincirleme kaza. 1'i ağır 2 kişi yaralandı
04.12.2025 04:37
DHA
AA, DHA
İstanbul'da E-5 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şişli E-5 karayolu Ankara istikameti Şişli kesiminde panelvan, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapanan 2 şerit araçların kaldırılmasının ardından açıldı.