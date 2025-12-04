Şişli'de zincirleme kaza. 1'i ağır 2 kişi yaralandı

04.12.2025 04:37

Şişli'de zincirleme kaza. 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İstanbul'da E-5 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şişli E-5 karayolu Ankara istikameti Şişli kesiminde panelvan, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

 

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapanan 2 şerit araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

