Şişli'de zincirleme kaza. 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Şişli E-5 karayolu Ankara istikameti Şişli kesiminde panelvan, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapanan 2 şerit araçların kaldırılmasının ardından açıldı.