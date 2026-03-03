Şişli'deki elektrik direği patladı, 3 motora sıçradı

Olay, Şişli'ye bağlı Şişli Paşa mahallesi Emek sokata yaşandı. Alınan bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve sürekli patladığı iddia edilen elektrik direği, akşam saatlerinde yeniden patladı.

Direkten sıçrayan alevler, park halinde bulunan 3 motosiklete sıçradı .Olaya görenlerin ihbarı üzerine de itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise motosikletlere ve elektrik direğine müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının ardından elektrikleri kesilen vatandaşlar, olayın düzenli aralıklarla yaşandığını ve BEDAŞ'ın bir çözüm bulamadığını söyledi.