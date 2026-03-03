Ramazan imsakiyesi banner
Şişli'deki elektrik direği patladı, 3 motora sıçradı

03.03.2026 10:44

İstanbul'da sürekli patladığı iddia edilen elektrik direği, geçtiğimiz akşam saatlerinde yine patladı. Sıçrayan alevler park halindeki 3 motosiklete sıçradı.

Olay, Şişli'ye bağlı Şişli Paşa mahallesi Emek sokata yaşandı. Alınan bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve sürekli patladığı iddia edilen elektrik direği, akşam saatlerinde yeniden patladı.

 

Direkten sıçrayan alevler, park halinde bulunan 3 motosiklete sıçradı .Olaya görenlerin ihbarı üzerine de itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

 

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise motosikletlere ve elektrik direğine müdahale ederek yangını söndürdü.

 

Yangının ardından elektrikleri kesilen vatandaşlar, olayın düzenli aralıklarla yaşandığını ve BEDAŞ'ın bir çözüm bulamadığını söyledi.

Mahalle sakinleri, mevcut patlamaların da sürekli devam ettiğini söyledi.

Mahalle sakinleri bu sorunları hep yaşadıklarını belirtirken, mevcut patlamaların da sürekli devam ettiğini söyledi. Mahalleli, “İstanbul'un göbeğinde Şişli'de elektrik sıkıntısı çekiyorsak, İstanbul'dan gidelim” dedi.

