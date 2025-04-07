Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmete başladı
Şişli'de 19 Mart'tan beri kapalı olan Kent Lokantası, tedari ihtiyacının karşılanmasının ardından yenden açıldı.
Şişli'deki kent lokantaları, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.
Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu.
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