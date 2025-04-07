Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmete başladı

Şişli'deki kent lokantaları, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.



Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu.