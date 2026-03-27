Şişli'deki özel hastanede burun ameliyatı sonrası ölüm
27.03.2026 16:23
Son Güncelleme: 27.03.2026 16:33
32 yaşındaki kadının ameliyat sonrası şüpheli ölümü araştırılıyor.
Türkmenistanlı bir kadın, İstanbul'da burun ameliyatı olduktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Kadının ailesi hastaneden şikayetçi olurken savcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı. Haber: Dilek Yaman Demir
Türkmenistan'dan 10 yıl önce Türkiye'ye çalışmaya gelen Mamaja Arapova, burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.
32 yaşındaki kadın, nefes alamadığı için burun ameliyatı olmak istedi ve operasyon sırasında da estetik yapıldı.
Arapova, İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede ameliyat olduktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre, Arapova bayıldıktan sonra müdahale de geç yapıldı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
6 yaşında kızı olan genç kadının ailesi hastaneden şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AMELİYAT UZUN SÜRDÜ
Arapova'nın ailesi NTV'ye yaptığı açıklamada hastaneyi sorumlu tuttu.
Mamaja Arapova'nın kardeşi Maksut Arapova, ablasının ameliyat öncesi raporlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2-3 saat sürecek ameliyatın 5 saat sürdüğünü dile getirdi.
"Yemek yedirip yürütmeye başlamışlar." diye konuşan kardeş Arapova, "10 adım yürümeden sonra bayılıp kalp krizi geçiyor." diye konuştu.