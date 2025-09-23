Şişli'deki taksici cinayetinin nedeni belli oldu

Şişli'de hafta sonu işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.



Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül'de taksisinde silahla vurulan Ali Sancar’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.



GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEDE



Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan 16 yaşındaki şüpheliler B.E.D. ve M.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki şüpheli Burak K. (29) adliyeye çıkarıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerin adliyeye götürdüğü şüpheli Burak K. gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim." dedi.



CİNAYETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ



Burak K'nın, emniyetteki ifadesinde ise taksici Ali Sancar ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, diğer 2 şüpheliyi para karşılığında tuttuğunu, motosiklet ve silah temin edip saldırıyı azmettirdiğini söylediği öğrenildi.



SUÇ KAYDI



Burak K.'nın yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D.'nin tehdit ve yaralamadan iki, motosikleti kullanan M.D.'nin ise uyuşturucu ve yağma suçlarından iki kaydı olduğu belirlendi.