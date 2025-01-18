Şişli'deki uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Şişli'de 2 kilo 200 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'deki uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, şüpheliler Muhammed K. ve Aytaç E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Şişli'de düzenlenen operasyonda ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 kilo 200 gram kokain, bir tabanca, bir şarjör, 7 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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