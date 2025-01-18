Şişli'deki uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, şüpheliler Muhammed K. ve Aytaç E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.



Şişli'de düzenlenen operasyonda ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Operasyonda 2 kilo 200 gram kokain, bir tabanca, bir şarjör, 7 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.