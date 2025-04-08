Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı
Şişli'deki kanlı baskının failleri, Edirne'de yanlarında bir göçmen kaçakçısıyla yakalandı. Biri hamile iki kadının öldürüldüğü saldırının dört şüphelisi, İstanbul'a getirildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenler Edirne'de yakalandı.
Olay Kuştepe Mahallesi'nde 6 Nisan gecesi yaşandı. Maskeli saldırganlar beş katlı binanın zemin katındaki daireye girdi.
Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçükcoşkun'u silahla vurdu.
Silahlı saldırıda iki kadın yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın dört şüphelisinin Edirne'de bir göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığını bildirdi.
EDİRNE'DE YAKALANDILAR
Uzunköprü'de bir araca yönelik yapılan operasyonda, A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelilerinin İstanbul'a getirildiğini söyledi.
Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçısı M.S.'nin ise adliyeye sevk edildiğini kaydetti.
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