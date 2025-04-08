Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı

Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçükcoşkun'u silahla vurdu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın dört şüphelisinin Edirne'de bir göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığını bildirdi.

EDİRNE'DE YAKALANDILAR

Uzunköprü'de bir araca yönelik yapılan operasyonda, A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelilerinin İstanbul'a getirildiğini söyledi.



Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçısı M.S.'nin ise adliyeye sevk edildiğini kaydetti.