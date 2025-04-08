Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı

Şişli'deki kanlı baskının failleri, Edirne'de yanlarında bir göçmen kaçakçısıyla yakalandı. Biri hamile iki kadının öldürüldüğü saldırının dört şüphelisi, İstanbul'a getirildi.

Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı
Şişli'de maskeli infaz

Şişli'de maskeli infaz

Haberi Görüntüle

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenler Edirne'de yakalandı.

Olay Kuştepe Mahallesi'nde 6 Nisan gecesi yaşandı. Maskeli saldırganlar beş katlı binanın zemin katındaki daireye girdi.

Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçükcoşkun'u silahla vurdu.

Silahlı saldırıda iki kadın yaşamını yitirdi.

Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı - 1 Saldırının yaşandığı sokak

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın dört şüphelisinin Edirne'de bir göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığını bildirdi.

Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı - 2 Saldırıda yaşamını yitirenlerden Kader Küçükcoşkun

EDİRNE'DE YAKALANDILAR

Uzunköprü'de bir araca yönelik yapılan operasyonda, A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelilerinin İstanbul'a getirildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçısı M.S.'nin ise adliyeye sevk edildiğini kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...