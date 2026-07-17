Şişme bot keyfi kabusla bitti. Yüzlerce metre sürüklendiler
17.07.2026 02:21
Resmi Kurum
Foça'da baba ile çocuğunun deniz keyfi yaptığı lastik bot açığa sürüklendi. İkili kıyıya dönemeyince devreye Sahil Güvenlik ekipleri girdi.
İzmir'in Foça ilçesinde şişme botla deniz keyfi yapmak isteyen baba ile çocuğu büyük tehlike atlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, içinde 1 kişi ile 1 çocuğun bulunduğu lastik botun açığa sürüklendiği ihbarı ve yardım talebi üzerine harekete geçti. Tekneyle lastik bota ulaşan ekipler, baba ile çocuğunu güvenli şekilde Foça Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırdı.