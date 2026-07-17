Şişme bot keyfi kabusla bitti. Yüzlerce metre sürüklendiler

İzmir'in Foça ilçesinde şişme botla deniz keyfi yapmak isteyen baba ile çocuğu büyük tehlike atlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, içinde 1 kişi ile 1 çocuğun bulunduğu lastik botun açığa sürüklendiği ihbarı ve yardım talebi üzerine harekete geçti. Tekneyle lastik bota ulaşan ekipler, baba ile çocuğunu güvenli şekilde Foça Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırdı.