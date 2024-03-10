Sistemdeki açığı bulup 27 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 milyon lira dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de 5 Mart Salı günü eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi yakalandı.

Operasyonda 23 cep telefonu, 21 SIM kart, 4 hard disk, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 32 kişiden 14'ü tutuklandı.