Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin yakınındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.
Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, iş makinesine de el konuldu.
Sit alanında iş makinesiyle define kazısı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de Kızkalesi yakınındaki sit alanında tarihi eser bulmak için kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.