Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin yakınındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.

Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, iş makinesine de el konuldu.