Sit alanında izinsiz kazı suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan V.S, R.Ö.H. ve D.Ö'yü suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.



Bölgede yapılan incelemede, şüphelilerin 4 metre derinliğinde kuyu ve 10 metre uzunluğunda tünel kazdıkları belirlendi.