Sit alanında kaçak kazı: 7 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde sit alanında kaçak kazı yapan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E., S.S. isimli 7 kişi olduğu tespit edildi.
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
7 kişi sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet dolu kartuş, 1 adet 2.5 kw jeneratör 1 adet hilti, 5 adet hilti ucu, 2 adet uzatma makaralı elektrik kablosu ise ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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