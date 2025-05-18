Sit alanında kaçak kazıya suç üstü
Aydın İncirliova'da jandarma, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarma ekiplerinin tarihi ve kültürel mirasın koruma için denetimleri aralıksız sürüyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma ekipleri Dereağzı Mahallesi’nde yaptıkları devriye faaliyeti sırasında, K.B. (27), T.B. (32) ve S.Ö. (59) isimli 3 şüpheli şahsı birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin dedektör, kazma, kürek ve halat gibi malzemelerine de el kondu. Soruşturma sürüyor.
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