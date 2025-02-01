Sit alanında kaçak kazıya suçüstü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iş makinesiyle sit alanında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Odunpazarı ilçesi Yukarıçağlan Mahallesi Kurucu Kuyusu mevkiindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu şüpheliler, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında iş makinesiyle çukur kazıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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